وسائل اعلام اميركية: بايدن يعتزم ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية

ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الأحد أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

وبلينكن (58 عاما) هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيين في مجال السياسة الخارجية وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، يعتزم الرئيس المنتخب الإعلان عن ترشيح بلينكن لمنصب وزير الخارجية يوم الثلاثاء.

وبلينكن من أشد المؤيدين للتعددية، وسيخلف في هذا المنصب، في حال تعيينه، وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو المؤيد لـ “حملة الضغوط القصوى” على إيران ولسياسة لا هوادة فيها تجاه الصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية