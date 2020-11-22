في اجواء عيد الاستقلال… اكليل من الورد على نصب فخر الدين وشهداء الجيش اللبناني عند مدخل وزارة الدفاع

في اجواءِ عيدِ الاستقلال، وَضعت وزيرةُ الدفاعِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال زينة عكر اكليلاً من الوردِ على نُصُبِ الأمير فخر الدين عندَ مدخلِ وزارةِ الدفاع بحضورِ ممثلٍ عن قائدِ الجيشِ ورئيسِ وضباطِ الغرفةِ العسكرية.

وتمنت عكر للبنانيينَ وللجيش ان يَعُمَّ الخيرُ والأمنُ والأمانُ والإستقرارُ والإزدهارُ بعيداً عما يمرُّ به لبنانُ اليوم.

وفي وزارة الدفاع ايضا ، وضعَ قائدُ الجيشِ العماد جوزاف عون إكليلاً من الوردِ على نُصُبِ شهداءِ الجيشِ تكريماً لأرواحِهم وتقديراً لتضحياتِهم في الحفاظِ على السلمِ الأهلي ووَحدةِ لبنانَ وسيادتِه واستقلالِه.

المصدر: قناة المنار