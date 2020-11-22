قوات #الحشد_الشعبي العراقي تلقي القبض على إحدى خلايا #داعش الارهابية النائمة في ناحية #الجنابيين بقضاء #الكرمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:56

قوات #الحشد_الشعبي العراقي تلقي القبض على إحدى خلايا #داعش الارهابية النائمة في ناحية #الجنابيين بقضاء #الكرمة

منذ 1 ساعة 22 November، 2020
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