البيان الختامي لقمة العشرين: ملتزمون بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:54

البيان الختامي لقمة العشرين: ملتزمون بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة #كورونا

منذ 2 ساعة 22 November، 2020
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