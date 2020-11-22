تركيا تعلن تعاونها مع روسيا بمركز المراقبة المشترك في الأراضي الأذرية لمدة عام

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها ستعمل لمدة عام بمركز المراقبة المشترك مع روسيا في “الأراضي الأذربيجانية”، لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ. وقالت الدفاع التركية، في بيان الأحد “القوات التركية ستعمل لمدة عام بمركز المراقبة المشترك الذي سيتم تأسيه مع روسيا في أذربيجان بموجب مذكرة التفويض”، مضيفة أن “المباحثات متواصلة مع الجانب الروسي حول التفاصيل التقنية المتعلقة بأسس إنشاء مركز المراقبة المشترك ومهامه”.

وأعلن البيان عن انتهاء تحضيرات الوحدات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى أذربيجان.

المصدر: سبوتنيك