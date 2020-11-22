الدفاع التركية: قواتنا ستعمل لمدة عام بمركز المراقبة المشترك مع روسيا في الأراضي الأذربيجانية بموجب مذكرة التفويض (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 11:46

الدفاع التركية: قواتنا ستعمل لمدة عام بمركز المراقبة المشترك مع روسيا في الأراضي الأذربيجانية بموجب مذكرة التفويض (سبوتنيك)

منذ 55 mins 22 November، 2020
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