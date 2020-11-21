بوتين في “قمة العشرين”: لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة السبت في السعودية على “ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد”.

وقال بوتين “التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم”، وتابع “يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها”، وشدد على ان “سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل”.

ورأى بوتين ان “زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم وعلى مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات”، واعتبر انه “لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم لكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحها”.

المصدر: روسيا اليوم