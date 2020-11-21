اليمن: استشهاد وإصابة 7272 طفل بنيران تحالف العدوان

نظم “المجلس الأعلى للأمومة والطفولة” في اليمن السبت فعالية إحياء لليوم العالمي للطفل تحت شعار “صمتكم جريمة حرب”، وذلك تبيانا للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي

وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن “أكثر من 7272 طفل يمني استهدفهم تحالف العدوان بينهم 3468 شهيدا و3804 جرحى أغلبهم ذوي إعاقات دائمة”.

وخلال الفعالية ألقى رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور كلمة أوضح فيها أن “أطفال اليمن يعيشون ظرفا استثنائيا بسبب العدوان الذي تفنن في قتل شعبنا وخاصة الأطفال”، واضاف أن “العدوان قتل الأطفال بوحشية مفرطة في المدارس والمنازل والمستشفيات وفي كل مكان”.

ولفت بن حبتور إلى أن “تحالف العدوان أراد بقتل الطفولة ضرب معنويات اليمنيين لكنه لم يفلح ولن ينجح”، وكشف أن “دول تحالف العدوان فتحت أجواءها لطائرات كيان العدو وفي نفس الوقت منعت أطفال اليمن من الخروج للعلاج”، وأكد أن “اليمنيين لو هزموا في هذه المعركة فلن يسلم من الاستعباد أي يمني في الداخل أو الخارج ولا خيار أمامنا إلا المقاومة”.

المصدر: موقع انصار الله