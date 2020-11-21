الملك السعودي في افتتاح “قمة العشرين”: لفتح حدود دول المجموعة لتسهيل حركة التجارة

أكد الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على “أهمية فتح اقتصاديات دول المجموعة وحدودها، بغية تسهيل حركة التجارة والأفراد”.

وقال سلمان في افتتاح الاجتماع الـ15 الافتراضي لقمة مجموعة العشرين في الرياض السبت “قمنا بإقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، بهدف جعل النظام التجاري المتعدد الأطراف أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”، وتابع “علينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد”، وأضاف “يتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية”.

واعتبر سلمان انه “ينبغي علينا تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة”، واابع “لذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كنهج فعال لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغير المناخي”.

المصدر: سبوتنيك