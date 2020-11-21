المرابطون: مقاومة المحتل ومحاسبة الفاسدين من ركائز الاستقلال

شددت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، في بيان لمناسبة عيد الاستقلال، على أن “ركائز استقلال الوطن إصلاح الأرض والتصنيع الوطني والبناء والإعمار والعمل التطوعي والتعاوني والتعليم وتفجير طاقات الشباب ومساعدة الفقراء وذوي الحاجات واحترام حقوق المرأة وتعزيز دورها وتكريس الحريات وسيادة القانون وفصل السلطات ومقاطعة الفاسدين وسارقي قوت الشعب ولقمة عيشه ومحاسبتهم”.

ولفت إلى أن “الاستقلال مقاومة المحتل والتضحية والاستشهاد في سبيل الوطن المقدس ورفض كل أنواع التطبيع واتباع خطى الشهداء ورفض الانقسام الأسود ونبذ العنف الداخلي والخلافات والتحريض… والحفاظ على جيشنا الوطني وكل المؤسسات العسكرية والأمنية… والتمسك بالهوية الوطنية والانتماء العربي والإنساني والإصرار على إيماننا بالانتماء للمثل والقيم والمبادىء الإنسانية رغم كل الذل والقهر والجوع والفقر والاضطهاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام