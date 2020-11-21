أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 21-11-2020

البناء

• توقعت مصادر مالية مزيداً من تدهور الصورة الداخلية والخارجية للوضع المصرفي والمالي مع إعلان وقف التدقيق المالي الجنائي بما سينعكس انهياراً في سعر الصرف وإضعافاً لموقع لبنان التفاوضي في أي مرحلة مقبلة سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع الدائنين الخارجيين.

• قالت مصادر روسيّة إعلاميّة إن الوضع في القوقاز في الحساب الروسي أكبر من ناغورني قره باغ؛ فهو يعني الهوية السياسية للحكم في أرمينيا وأذربيجان وهي هوية معادية لروسيا وثمة استحالة للاستقرار من دون تغييرات جذرية داخلية في الدولتين للتأقلم مع الحضور الروسي في المنطقة والمدى الأبعد حولها.

النهار

• عاد عدد كبير من الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات أوروبية غربية وشرقية إلى لبنان على خلفية عدم قدرة ذويهم على تحويل الأموال لهم لدفع اقساطهم ومصاريف اقامتهم ومنهم من كان على وشك إنهاء دراسته والتخرج.

• لوحظ أنّ مسؤولين سياسيين وحزبيين يمضون معظم اوقاتهم في بلداتهم وقراهم فيمارسون رياضة المشي في الطبيعة وهواية الصيد ولقاء أصدقاء ومقربين في أجواء عائلية.

• تبين ان احد وزراء الاشغال السابقين اشترى شققا لافراد عائلته تتجاوز قيمة الواحدة منها المليون ونصف المليون دولار من متعهد يتعامل مع الوزارة وينفذ تعهدات عمرانية خصوصا في البقاع.

الجمهورية

• نقل عن مسؤول كبير قوله: إن تأخير الحكومة مرده الى أن بعض أطراف التأليف لم يتعلموا بعد من تجاربهم الفاشلة.

• يجري البحث في إمكان عقد إجتماع حكومة تصريف الاعمال بعدما تبين أن والدة الحكومة العتيدة متعثر تأليفها وبسبب الملفات الداهمة.

• تجري حرب شعواء من وزير سابق على أحد الوزراء الحاليين الذي كشف وجود فساد في وزارة سلفه.

اللواء

• لمس متابعون لملف التأليف، أن تياراً موالياً، يسعى لإنتزاع ثلث وزاري معطّل من حكومة الـ18!

• تتابع جهات حزبية، بعيداً عن الأضواء، قضية سياسية – أمنية، ناشئة في دولة شهدت إشكالات مماثلة في فترات سابقة.

المصدر: صحف