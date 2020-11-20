أول دفعة من القوات الأمريكية تتهيأ للإنسحاب من العراق

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، أن”أول دفعة من القوات الأمريكية تتهيأ للانسحاب من العراق، وفق الاتفاق مع واشنطن”.

وأوضح الخفاجي في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: “لدينا فقط الذين يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، واللوجستي والاستشارة”.

الحدود السورية العراقية بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا

وأردف: “القوات الأمريكية تتهيأ للانسحاب والعدد الأول هو 500، الذين تم الإعلان عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا”.

ونوه المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيتم خلال فترة قصيرة جدا، وفق جدول بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وحسب توقيتات زمنية محددة.

المصدر: سبوتنيك