مصادر فلسطينية: شبان يلقون عبوة محلية الصنع “كوع متفجر” نحو حاجز قلنديا شمال مدينة #القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 22:58

مصادر فلسطينية: شبان يلقون عبوة محلية الصنع “كوع متفجر” نحو حاجز قلنديا شمال مدينة #القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 20 November، 2020
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