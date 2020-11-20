تسجيل إصابات جديدة بكورونا في قرى إقليم الخروب

أعلنت خلايا الأزمة في بلدات إقليم الخروب الجمعة انه تم تسجيل إصابات جديدة ولافتة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت الاصابات على الشكل الآتي:

– جدرا: 9 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الاجمالية 20، وحالة وفاة.

– داريا: إصابتان جديدتان.

– المغيرية: 3 إصابات جديدة.

– الناعمة – حارة الناعمة: إصابتان، والحالات الإيجابية المتبقية 42، وحالات الشفاء 3.

– الوردانية: العدد التراكمي للحالات الإيجابية 81، والحالات الإيجابية النشطة خلال ال14 يوما 11 و3 حالات وفاة.

– برجا: 8 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 129 حالة، و3 حالات شفاء.

– شحيم: 7 إصابات جديدة، وعدد حالات الوفاة 14، وحالات الشفاء الاجمالية 454، وإصابات ضمن شحيم 73.

– الزعرورية: 3 إصابات، والعدد التراكمي للاصابات 79.

– سبلين: 4 اصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الاجمالية 60″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام