بوتين للرئيس عون: ملتزمون دعم سيادة لبنان ونرحب بجهود ضمان استقراره وتوافقه الوطني

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه”.

موقف بوتين جاء في رسالة خطية تسلمها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال الجمعة من سفير روسيا الكسندر روداكوف الذي بحث مع الرئيس عون في العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وهذا نص رسالة الرئيس بوتين:

“فخامة الرئيس،

يسرني ان اقدم لكم التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية – عيد الاستقلال. تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل. وانا مطمئن الى ان مواصلة التعامل الثنائي البناء يتوافق بشكل كامل مع مصالح شعبينا ويعزز السلام والامن في الشرق الأوسط.

وأود تأكيد التزام روسيا الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني في دولتكم.

وأتمنى لفخامتكم الصحة والتوفيق، وللمواطنين السلامة والازدهار”.

من جهة ثانية، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وقادة الدول لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام