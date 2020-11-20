العماد عون وقّع مع نظيره الفرنسي مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الجمعة رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، ترافقه السفيرة الفرنسية آن اغريلو ووفد فرنسي.

وبعد مراسم التشريفات التي أدتها ثلة من العسكريين في حضور عدد من ضباط أجهزة القيادة، وضع إكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول داخل وزارة الدفاع الوطني، ثم عقد اجتماع في مكتب قائد الجيش، بحثت في خلاله العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها، وتخلله توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني.

وفي غرفة عمليات القيادة استمع قائد الجيش ورئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية إلى إيجاز عن المهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني على مختلف الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تلك التي اضطلع بها إثر إنفجار مرفأ بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام