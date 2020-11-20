التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 318 فحصا وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 20 2020 - 01:28

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 318 فحصا وحالة وفاة واحدة

منذ 24 mins 20 November، 2020
كورونا
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، كما يلي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 318 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 705 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة