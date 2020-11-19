“وثيقة وطن” تتوج عددا من تجارب الادب في سورية

برعاية الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد، أقيم يوم أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة مؤسسة “وثيقة وطن” الأدبية.

وثيقة وطن وبإشراف مباشر من رئيسة مجلس امنائها د.بثينة شعبان، أجرت المسابقة الحالية تحت مسمى “هذي حكايتي” وشملت العديد من التجارب الأدبية من روائية ومجموعات قصصية، تحكي عن تجارب شخصية لكتّابها خلال الحرب على البلاد وما شهدته من أحداث مباشرة تعرض إليها الراوي أو القاص.

اثنتا عشرة جائزة وزعت على الفائزين الأوائل، بتقييم المحتوى والاسلوب وباقي المعايير الأدبية للرواية والقصة بإشراف مختصين في المجال الادبي.

التتويج تم بحضور شخصيات أدبية وفنية الى جانب حضور شعبي، إضافة لمسؤولين سوريين على رأسهم وزير الإعلام السوري عماد سارة وممثلين ديبلوماسيين عن سلطنة عُمان.

المصدر: موقع المنار