“وثيقة وطن” تتوج عددا من تجارب الادب في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2020 - 20:52

“وثيقة وطن” تتوج عددا من تجارب الادب في سورية

منذ 1 ساعة 19 November، 2020
IMG-20201119-WA0015
ثقافي وديني - صفحات منوعة
خليل موسى
برعاية الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد، أقيم يوم أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة مؤسسة “وثيقة وطن” الأدبية.
وثيقة وطن وبإشراف مباشر من رئيسة مجلس امنائها د.بثينة شعبان، أجرت المسابقة الحالية تحت مسمى “هذي حكايتي” وشملت العديد من التجارب الأدبية من روائية ومجموعات قصصية، تحكي عن تجارب شخصية لكتّابها خلال الحرب على البلاد وما شهدته من أحداث مباشرة تعرض إليها الراوي أو القاص.

اثنتا عشرة جائزة وزعت على الفائزين الأوائل، بتقييم المحتوى والاسلوب وباقي المعايير الأدبية للرواية والقصة بإشراف مختصين في المجال الادبي.
التتويج تم بحضور شخصيات أدبية وفنية الى جانب حضور شعبي، إضافة لمسؤولين سوريين على رأسهم وزير الإعلام السوري عماد سارة وممثلين ديبلوماسيين عن سلطنة عُمان.
IMG-20201119-WA0013 IMG-20201119-WA0011 IMG-20201119-WA0016

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: خليل موسى

ذات صلة