لافروف ونظيره الفرنسي يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثي حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع حول إقليم قره باغ، إذ أكد الوزيران على أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان الخارجية الروسية الخميس “بحث وزيرا الخارجية وضع التسوية في إقليم قره باغ بعد جهود الوساطة الروسية الهادفة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع. تم التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ بنود الإعلان الثلاثي الروسي الأرمني الأذربيجاني، الصادر في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر… واتفق الوزيران على أن الأولويات الرئيسية في الوقت الحاضر هي قضايا العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وفتح جميع الاتصالات الاقتصادية والنقل في المنطقة، وتوفير المساعدات الإنسانية وترميم البنية التحتية المدنية”.

المصدر: سبوتنيك