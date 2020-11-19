هزة أرضية بقوة 3.0 درجات تضرب شرق القاهرة

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد محمد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم الخميس، هزة أرضية شرق القاهرة.

وأوضح القاضي أن الهزة وقعت في الساعة 11:33:15 بتوقيت القاهرة، بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر، خط العرض: 29.91 شمالا، خط الطول: 31.84 شرقا.

كما أكد بيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد تتعرض لها مصر من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.

المصدر: مواقع