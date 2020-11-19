بوريل: أفعال تركيا في شرق المتوسط ستبعدها عن الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 17:48

بوريل: أفعال تركيا في شرق المتوسط ستبعدها عن الاتحاد الأوروبي

منذ 26 mins 19 November، 2020
جوزيب بوريل وزير الخارجية الاسباني
أخبار دولية - دول اوروبية

أكد منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إعلان أنقرة استمرار التنقيب في تلك المنطقة. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي الخميس بعد انعقاد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء عن بعد، “عن شرق المتوسط.. نجدد دعمنا لقبرص واليونان، وعلى تركيا أن تفهم أن أفعالها تبعدها عن الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً “نتمنى أن نرى تغيراً في أفعال تركيا”، مؤكدًا “المجلس سيحدد اتجاهه خلال الأشهر المقبلة والوقت يمضي”.

المصدر: سبوتنيك

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