لجنة الازمات في قضاء الكورة: 15 حالة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 14:46

لجنة الازمات في قضاء الكورة: 15 حالة ايجابية

منذ 57 mins 19 November، 2020
كورونا
لبنان

اعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة “تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

– كفرعقا: 1
– راسمسقا: 2
– برسا: 3
– كفرصارون: 2
– أميون: 2
– بتوراتيج:1
– دده: 2
– قيد التحقق: 2

ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة”.

كما ناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية متمنية لهم الشفاء العاجل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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