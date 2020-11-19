مستوطنون يستولون على أراضي الفلسطينيين الزراعية جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على حراثة اراض خاصة للفلسطينيين في قرية عوريف، جنوب نابلس بالضفة المحتلة في خطوة للاستيلاء عليها.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطني “يتسهار” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة اراضي خاصة للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.

وأضاف أن”عدداً من الجرارات الزراعية التي يقودها مستوطنون تتواجد في المنطقة، بحماية قوات العدو الصهيوني”.

وأشار إلى أن”قيام المستوطنين بحراثة الأراضي قد يكون مقدمة للاستيلاء عليها”.

وفي سياق منفصل داهمت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم منزلين في مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوبا اضافة الى اقتحام عدد من احياء المدينة.

وفتشت قوات العدو منزل الصحفي رائد أبو ارميلة في المنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود سالم لهروش في بلدة يطا، وفتشته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات العدو عدة حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

المصدر: مواقع