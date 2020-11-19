أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 19-11-2020

النهار

• تبين ان صاحب موقع الكتروني ثان يعمل على اصدار بطاقات اعلامية وبيعها من البعض لتسهيل عملية تنقلهم ما يفتح ملف الفوضى القائمة في الاعلام الالكتروني.

• علم أن مرجعاً سياسياً بارزاً ابدى استياءه من الطريقة المتّبعة في عملية تأليف الحكومة وهو لم يزر الرئيس المكلّف منذ تكليفه ولا يرغب في الصدام معه ولكنه يعبّر عن تململه في مجالسه الخاصة.

• لوحظ أن اعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين التزموا عدم الكلام والتصاريح حول تأليف وسواها من المواقف بناء لرغبة الرئيس المكلّف ولقطع الطريق على الذين شنّوا حملات على هذا النادي.

اللواء

• تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أميركية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني!

• ارتفعت نسبة التحسب للتدهور في لبنان والمنطقة، في ضوء الضربة الجوية الإسرائيلية في دولة قريبة!

• تهتم قوى معنية بالجهة التي تقف وراء «وضع معلومات» في التداول تتعلق بما يتجه إليه مسؤول كبير!

الجمهورية

• طويت بسرعة أزمة نشأت بين جهازين رسميين بعد اتصالات توضيحية لما اتخذ من إجراءات متبادلة وفتحت صفحة جديدة من التعاون.

• يشكو تجار من رئيس مصلحة في وزارة خدماتية أساسية بسبب تجاوزات يقوم بها ويعتزمون رفع شكوى إلى الوزير لوضع حد لهذه التجاوزات.

• يقول نائب إن وجود زعيم في منطقة من جبل لبنان لتجهيز مستشفيات لمواجهة كورونا نعمة كبيرة وإلاّ لكانت حلت الكارثة.

المصدر: صحف