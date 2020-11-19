دراسة: مدة النوم مهمة لطول العمر

أفادت دراسة أمريكية بأن مدة النوم الكافية تؤمن حماية للقلب وتعتبر مهمة لطول العمر.

وذكر ذلك موقع شركة “إكسبريس”، نقلاً عن دراسة أجراها علماء من جامعة “تولين” في نيو أورلينز، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مدة النوم مهمة للحماية من قصور القلب.

وتوصل الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وذكروا أن المدة المثالية للنوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.

في أثناء الدراسة، راقب العلماء 408802 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، تم تشخيص 5221 منهم بقصور في القلب.

واتضح أنهم يعانون من مشاكل في النوم، حيث عانى البعض من الأرق، وغالبًا ما يستيقظ آخرون في الليل بسبب الشخير، والبعض الآخر يعانون من قلة النوم.

في وقت سابق، خلص علماء من جامعة “قوانغتشو” الطبية في الصين إلى أن النوم أثناء النهار لأكثر من ساعة يعتبر “قاتلا”.

وأظهر التحليل أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال اليوم لديهم زيادة بنسبة 34% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة بنسبة 30% في خطر الوفاة، مقارنة بباقي أسباب الوفاة.

المصدر: سبوتنيك