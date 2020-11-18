اليمن: خروقات للعدوان بالحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء 21 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 13 غارة جوية على مديرية مدغل و3 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب و3 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بالجوف وغارتين على منطقة القطعة بمديرية كتاف بصعدة”.

وأشار مصدر يمني بالحديدة الى أن “قوى العدوان ارتكبت 167 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولتي تسلل في كيلو16 والتحيتا”.

وأضاف المصدر أن “من بين خروق العدوان 4 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 10 طائرات تجسسية في اجواء شارع الخمسين والتحيتا والجبلية والدريهمي و22 خرقا بقصف مدفعي و76 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله