بومبيو: نأمل أن يكون هناك اتفاقات للسلام بين “إسرائيل” ودول أخرى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 17:08

بومبيو: نأمل أن يكون هناك اتفاقات للسلام بين “إسرائيل” ودول أخرى (سبوتنيك)

منذ 9 mins 18 November، 2020
أخبار موقع المنار

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