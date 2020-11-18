بومبيو: نأمل أن يكون هناك اتفاقات للسلام بين “إسرائيل” ودول أخرى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 17:08
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ترامب يقيل المسؤول الامني البارز عن تأمين الانتخابات "كريس كريبس" لنفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: نحذر من "ثمن باهظ" في حال سحب الحلفاء الغربيون قواتهم من أفغانستان بأسرع مما ينبغي
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منظمة الصحة العالمية: أول تراجع للإصابات بفيروس كورونا في أوروبا منذ ثلاثة أشهر مع ارتفاع في الوفيات
الشرطة الألمانية تفرق آلاف الأشخاص تظاهروا في وسط برلين من دون وضع كمامات واقية رفضاً لتدابير الاغلاق
الولايات المتحدة تسمح لطائرات 737 ماكس من بوينغ بالطيران مجددا بعد منعها اثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصا في خمسة أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس اذربيجان: لن يكون هناك أي تفاوض حول الوضع القانوني لكاراباخ ووحدة أراضي اذربيجان ليست محل تفاوض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
بومبيو: نأمل أن يكون هناك اتفاقات للسلام بين “إسرائيل” ودول أخرى (سبوتنيك)
منذ 9 mins
18 November، 2020
التطبيع مع العدو الإسرائيلي
بومبيو
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