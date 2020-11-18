فريق وزارة الزراعة كشف على الأضرار اللاحقة بأشجار الكرز في جرود عرسال

كلف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى فريقا من المختصين على رأسه رئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبي للقيام بجولة تفقدية في جرود بلدة عرسال، تلبية لمناشدة الأهالي، للكشف على الأضرار التي أصابت الأشجار المثمرة وبخاصة الكرز، بسبب تكاثر فئران الحقل.

وخلال الجولة أعطى الدكتور وهبي والفريق الفني المرافق “التوجيهات والإرشادات اللازمة لمزارعي الكرز في البلدة”.

وبعد معاينة الأضرار، أعد وهبي تقريرا مفصلا عن الآفة والضرر الناجمة عنها، وسبل المكافحة لرفعه إلى وزير الزراعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام