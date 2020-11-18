خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 12 حالة ايجابية

اصدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون بيانا حول مستجدات “كورونا” حتى الساعة جاء فيه: “بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم 12 حالة: 3 طلوسة – 2 عديسة – 1 تولين – 5 الخيام – 1 كفركلا .

وسجل البيان “حالة شفاء واحدة في بلدة دير سريان، وحالة وفاة في بلدة الصوانة، وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد، ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 513 إصابة، وحالات الشفاء 363 حالة، و18 وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 104 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 100 منها قيد الحجر المنزلي، و 4 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

واشار البيان الى ان خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي “المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف “كورونا”، نأمل من الاهالي عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ولفت الاتحاد الى “ضرورة التزام كافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام