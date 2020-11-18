غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و5 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 08:12

غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و5 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 5 mins 18 November، 2020
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