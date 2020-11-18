مصادر المنار: لقاء سوداوي بين عون والحريري وتأليف الحكومة نحو المجهول

افادت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء التاسع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أن عدم الإعلان عن هذا اللقاء يعود لسبب ان اللقاء كان سلبيًا جدًا، وبعبدا حريصة على عدم عكس الاجواء السلبية. وتابعت المصادر أن الحريري حمل إلى بعبدا تشكيلة فيها الأسماء، وقبل أن يشاركه الرئيس عون في تسمية اثنين من الوزراء فقط، فوقع الفراق بينهما، ووصفت المصادر اللقاء بالسوداوي.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عون لا يمكن أن يوافق على التعاطي معه وكأنه ليس شريكًا في التأليف، والشراكة في التأليف تعني الموافقة على الشكل والعدد والأسماء، كل أسماء الوزراء، وختمت المصادر بالقول إن الامور ذهبت حكوميا نحو المجهول.

المصدر: المنار