مكتب الرئيس سليم الحص نفى الاشاعات على بعض وسائل التواصل حول صحته: الرئيس الحص بألف خير وفي وضع صحي جيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2020 - 22:42

مكتب الرئيس سليم الحص نفى الاشاعات على بعض وسائل التواصل حول صحته: الرئيس الحص بألف خير وفي وضع صحي جيد

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
سليم الحص

التعليقات

ذات صلة