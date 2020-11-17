مكتب الرئيس سليم الحص نفى الاشاعات على بعض وسائل التواصل حول صحته: الرئيس الحص بألف خير وفي وضع صحي جيد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 22:42
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رويترز: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال ضمن خطة خفض القوات في الخارج
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الأمم المتحدة: أكثر من 27 ألف لاجئ فرّوا من اثيوبيا والحدود بين اثيوبيا والسودان تشهد أزمة إنسانية على نطاق واسع
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1000 شخص وخطف 400 آخرين خلال الأشهر الستة الأخيرة في جنوب السودان
الصومال: سقوط 5 قتلى وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح في تفجير انتحاري في مطعم بالعاصمة مقديشو
رئيس اذربيجان: لن يكون هناك أي تفاوض حول الوضع القانوني لكاراباخ ووحدة أراضي اذربيجان ليست محل تفاوض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
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وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مكتب الرئيس سليم الحص نفى الاشاعات على بعض وسائل التواصل حول صحته: الرئيس الحص بألف خير وفي وضع صحي جيد
منذ 1 ساعة
17 November، 2020
الرئيس سليم الحص
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