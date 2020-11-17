الاتحاد الأوروبي للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل عن قرب مع الإدارة الأميركية المقبلة، زاعماً إلى أن “هناك تحديات كبيرة على الجانبين مواجهتها مثل أزمة إيران”. وقال ستانو في مؤتمر صحافي “واضح من ردة فعل الدول الأعضاء أن أوروبا مستعدة وتتوقع للعمل عن قرب مع الإدارة الأميركية الجديدة، بناء على المزيد من الحوار”، مضيفاً “هناك العديد من القضايا التي تهم مصالحنا على صعيد القضايا الخارجية مثل الوضع في البحر المتوسط وروسيا وإيران وليبيا، نحن لدينا نفس النظام السياسي مع واشنطن وبعد يومين سيجتمع وزراء خارجية عن بعد وسيناقشون كيفية بناء صداقة أقوى مع واشنطن”.

المصدر: سبوتنيك