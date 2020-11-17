ادارة الاحصاء المركزي: اطلاق 26 تقريرا عن الاوضاع الديموغرافية والاحوال المعيشية في كل الاقضية اللبنانية

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي ( CAS) ، في بيان، انها اطلقت اليوم “وبدعم فني من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، ستة وعشرين تقريرا احصائيا تغطي الاقضية اللبنانية كافة. وتوفر هذه التقارير رزمة واسعة من البيانات الاحصائية على مستوى القضاء تغطي الاوضاع الديموغرافية وظروف المساكن والتحصيل العلمي والدخل والتغطية الصحية والقوى العاملة والتوظيف وغيرها من الاحوال المعيشية السائدة في كل من الاقضية اللبنانية.

واشارت الى ان “التقارير على مستوى الاقضية تشكل اداة مهمة لتسهيل عمل صناع القرار، بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية، والمانحين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اضافة الى القطاع الخاص، وذلك لفهم وتأطير السياق الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاقضية. كما تسهم هذه البيانات في تعزيز آليات التخطيط والبرمجة وتطوير السياسات القائمة على الادلة. كذلك، يمكن لهذه التقارير ان تكون مرجعا هاما يستند اليه عند تنفيذ المبادرات والبرامج على مستوى القضاء كما انها توفر اداة لرصد وتقييم التقدم المحرز في الانشطة والبرامج المنفذة على المستوى المحلي”.

واوضحت “ان الاحصاءات الرسمية الواردة في هذه التقارير تستند الى نتائج المسح الوطني للقوى العاملة والاحوال المعيشية للاسر (LFHLCS) الذي اجرته ادارة الاحصاء المركزي بين عامي 2018 و2019 بتمويل كامل من المفوضية العامة للاتحاد الاوروبي في لبنان وبالتعاون الفني مع المكتب الاقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية. ويعتبر هذا المسح هو الاول من نوعه الذي ينتج بيانات احصائية على مستوى القضاء”.

وأعلنت ان “هذه الخطوة تعتبر بمثابة انجاز احصائي جديد لادارة الاحصاء المركزي CAS، خلال هذه الفترة، سبقه نشر البيانات الفردية للاسر التي شملها المسح (من دون ذكر الاسماء) على الموقع الرسمي للادارة بغية اتاحة الوصول الى البيانات لاوسع شريحة من الناس”.

ولفتت الى ان تقارير الاقضية “متوافرة باللغة الانكليزية على lb.gov.cas.www وسيصار الى وضعها باللغة العربية في اقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام