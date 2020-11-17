تحليق مكثف لطيران العدو الاسرائيلي فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولاً الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 13:36

تحليق مكثف لطيران العدو الاسرائيلي فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولاً الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل (الوكالة الوطنية)

منذ 52 mins 17 November، 2020
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