سلسلة غارات صهيونية عنيفة على الخط الموازي لجبل الشيخ في سورية

افاد مراسلنا في سوريا زين العابدين صندوق ان “العدو الاسرائيلي استهدف المراكز العسكرية السورية بسلسلة من الغارات المتتالية على طول خط الموازي لجبل الشيخ بعد خرقه امس لخرق فض الاشتباك عام 1974”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، قد أمر “بالاستيلاء على المنطقة العازلة في الجولان والمواقع المجاورة لها”.

وفي تصريح له من موقع قرب الحدود السورية، أعلن نتنياهو “انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974″، معتبراً أنّ “سقوط النظام السوري يخلق فرصاً جديدة ومهمة جداً لإسرائيل”.

وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت في وقت سابق، اليوم، إلى إعلان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجولان المحتلة “منطقة عسكرية مغلقة”.

وبعد الحديث عن استعداد “إسرائيل” لشنّ هجمات متواصلة على سوريا في الأيام المقبلة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية المربّع الأمني الذي يضمّ مباني المخابرات والجمارك في منطقة كفر سوسة وسط دمشق، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها.

وأكّد الإعلام العبري احتلال جبل الشيخ السوري، ودخول “الجيش” الإسرائيلي إلى الجولان السوري عدة كيلومترات في “المنطقة العازلة”.

كما أصدر “جيش” الاحتلال الإسرائيلي بياناً “طالب سكان 5 بلدات في جنوب سوريا بملازمة منازلهم لأنه ينوي التحرّك” وهي ‏أوفانية، ‏القنيطرة، ‏الحميدية، ‏الصمدانية الغربية، ‏القحطانية.

وفي سياق متصل، أفادت أنباء متعدّدة عن اعتداءات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، وحي المزة في دمشق.

المصدر: موقع المنار +مواقع