نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 8 حالات إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 14/11/2020 و15/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 14/11/2020 كالتالي:

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 15/11/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام