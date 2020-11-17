هل ينتشر كورونا عبر الماء؟

مع الإنتشار السريع لفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ما زال العلماء في طور البحث عن أدلة ومعلوماتٍ جديدة عنه. وبالرغم من أنهم اكتشفوا في وقتٍ سابق طرق انتقال الفيروس من الشخص المصاب الى من حوله، الّا ان البعض قد يتساءل حول امكانية انتشاره عبر الماء. فما هي حقيقة هذا الأمر؟

تشير كل من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووكالة حماية البيئة (EPA) إلى أنه لا يوجد حالياً دليل على انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الماء أو من خلال امدادات الماء العامة.

ومع ذلك، تمّ العثور على فيروس كورونا الجديد في مياه الصرف الصحي غير المعالجة – على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط المدة التي يمكن للفيروس أن يعيش فيها. من المهم أيضاً معرفة أن مياه الصرف الصحي يتم معالجتها بكثافة لقتل الجراثيم، بما في ذلك الفيروسات، ويذكر مركز السيطرة على الأمراض أنه لا توجد حتى الآن حالات معروفة لـ COVID-19 ناتجة عن التعرض لمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

من هنا، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، ان طرق معالجة المياه العامة، والتي تشمل الترشيح والكلور، يجب أن تكون كافية لإزالة أو قتل فيروس كورونا الجديد.

أمّا في ما يتعلّق بالمسابح، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من غير المحتمل أن يتمكن فيروس كورونا الجديد من البقاء على قيد الحياة في حوض يتم صيانته بشكل صحيح – والذي يتضمن فحصاً منتظماً وتعديل مستويات الكلور ودرجة الحموضة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد العلماء أيضاً أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن COVID-19 ينتشر من خلال الماء في حمام السباحة أو حوض الاستحمام الساخن.

المصدر: وكالات