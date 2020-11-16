صور وفيديو: وداع الوزير وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 18:40
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مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
صور وفيديو: وداع الوزير وليد المعلم
منذ 30 mins
16 November، 2020
وليد المعلم
سورية
-
عربي وإقليمي
المصدر:
موقع المنار
وليد المعلم
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