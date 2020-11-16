صور وفيديو: وداع الوزير وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 18:40

صور وفيديو: وداع الوزير وليد المعلم

منذ 30 mins 16 November، 2020
وليد المعلم
وليد المعلم
سورية - عربي وإقليمي

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المصدر: موقع المنار

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