الشيخ الغريب ابرق الى الاسد معزيا بالمعلم

أبرق الشيخ نصر الدين الغريب، إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد معزيا بوفاة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وليد المعلم، وجاء في نص البرقية: ” بحزن عميق وأسف شديد، تلقينا نبأ وفاة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاستاذ وليد المعلم، فوفاته خسارة كبيرة ليس فقط لسوريا العزيزة إنما لكل حر شريف في هذا العالم، فقد كان قدوة في الوفاء والإخلاص وخدمة الأوطان في أقسى الظروف وأصعبها، ولم تكسره العواصف ولم تهزه المؤامرات.

فبإسم مشايخ وأبناء طائفة الموحدين الدروز في لبنان، نرفع لسيادتكم أحرّ التعازي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعوّض بسلامتكم لكي تبقوا السند لكل حرّ شريف، ولكي تبقى سوريا قلب العروبة النابض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام