الصحة الفلسطينية: تسجيل 453 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة المحاصر الاثنين انه تم تسجيل 453 إصابة جديدة بوباء كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت الوزارة إن “الأعداد المسجلة جاءت بعد اجراء فحص لـ 2438 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأشارت الى انه “تم تسجيل تعافي 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا”.

وأشارت الوزارة الى ان “اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10985 اصابة منها، 3366 حالة نشطة وإجمالي المتعافين 7571 حالة ، واستقرار الوفيات عند 48 حالة”.

المصدر: فلسطين اليوم