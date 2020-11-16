“جبهة العمل” أبرقت الى الرئيس الأسد معزية برحيل المعلم

أبرقت ” جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الاثنين إلى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قدمت التعازي برحيل الوزير وليد المعلم.

وتوجهت الجبهة “بالتعازي إلى الحكومة السورية والشعب السوري الشقيق بأحر التعازي وأصدق المشاعر والمواساة برحيل المعلم الذي كان نبراسا وعنوانا للصمود والعنفوان في وجه التعسف والمؤامرات الأميركية التي تستهدف سوريا وشعبها وخيراتها وممانعتها”.

واكدت الجبهة ان المعلم “كان قلعة صخرية في وجه الإرهاب بشقيه الصهيوني والتكفيري الذي عاث فسادا وفتك بالبشر والحجر على حد سواء إلى أن انتصرت سورية بقيادة رئيسها الأسد وبوحدة جيشها وحكمة مسؤوليها وكان المعلم أحد روادها الكبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام