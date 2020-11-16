المكتب السياسي لأنصار الله: رحيل الوزير وليد المعلم يمثل خسارة لسوريا وللعالم العربي الذي كان يرى فيه نموذجا للسياسي المدافع عن قضايا أمته في كل المحافل الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 14:58

المكتب السياسي لأنصار الله: رحيل الوزير وليد المعلم يمثل خسارة لسوريا وللعالم العربي الذي كان يرى فيه نموذجا للسياسي المدافع عن قضايا أمته في كل المحافل الدولية

منذ 1 ساعة 16 November، 2020
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