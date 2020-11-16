وكالة الأنباء الأذربيجانية: قرار إرسال القوات التركية خطوة ضرورية وتخدم مصالحنا القومية والوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 13:02

وكالة الأنباء الأذربيجانية: قرار إرسال القوات التركية خطوة ضرورية وتخدم مصالحنا القومية والوطنية

منذ 12 mins 16 November، 2020
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