وزارة الخارجية العُمانية تعرب عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في سوريا في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم رحمه الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 11:00

وزارة الخارجية العُمانية تعرب عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في سوريا في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم رحمه الله

منذ 59 mins 16 November، 2020
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