أطباء بريطانيون يؤكدون ارتفاع عدد المصابين بأمراض القلب بسبب وباء فيروس كورونا

ذكرت صحيفة ديلي ميل نقلاً عن مؤسسة القلب البريطانية أنه منذ الإعلان عن بدء وباء الفيروس التاجي في مارس 2020 ، ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب في المملكة المتحدة بنحو 5000 شخص.

وفقًا لممثلي المؤسسة، بسبب الوباء، لم يذهب الكثير من المصابين بأمراض القلب إلى المستشفيات للحصول على المساعدة. علاوة على ذلك، يتسبب الخوف من COVID-19 في ضغط إضافي على القلب، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض. بسبب التأخير في العمليات الجراحية وإجراءات العناية بالقلب، ارتفعت معدلات الوفيات بين مرضى القلب في المملكة المتحدة بشكل كبير.

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، نائبة رئيس الأطباء في مؤسسة القلب البريطانية: “نحن نعلم أن العديد من مرضى القلب ماتوا بسبب مرضهم. قبل أن يبدأ الوباء، كان يمكننا مساعدتهم. إن خطر الإصابة بعدوى COVID-19 أدى أيضًا إلى تفاقم وضع المرضى”.

وحذرت الطبيبة من أنه في حالة إصابة الشخص بآلام في الصدر ومشاكل في التنفس يجب التوجه فوراً إلى المستشفى وعدم تأجيل زيارة الطبيب رغم تفشي الوباء.

المصدر: سبوتنيك