شفاء حالتين في كفررمان وتسجيل 9 إصابات جديدة

اعلنت بلدية كفررمان، انه تم تسجيل 9 حالات كورونا المستجد في البلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 20 حالة، فيما سجل شفاء حالتين.

ودعت البلدية جميع المخالطين الى حجر انفسهم 14 يوما. وشددت على ضرورة إبلاغها بأي إصابة جديدة، أو اي عوارض تسجل على اي مواطن، متمنية الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت في بيان “أننا دخلنا مرحلة خطرة نتيجة الإرتفاع الكبير في الاعداد التي سجلت في الأيام القليلة الماضية، واي تهاون أو تراخ في إتباع التعليمات الصحية والتباعد وعدم إرتداء الكمامة قد يجر إلى مزيد من الإصابات ويعرض حياة اهلنا للخطر”.

وحذرت “اصحاب المحال غير المستثناة من قرار الإقفال من التساهل في التدابير، تحت طائلة تسطير محاضر ظبط بحق المخالفين”.

وذكرت بارقام خلية الازمة للتبليغ عن اي حالة على الارقام التالية: 03699780، 70333992، 03467724.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام