رئيس بلدية صور: لاحترام قرار التعبئة حفاظا على السلامة العامة

سجلت منطقة صور خروقات متعددة لقرار التعبئة العامة، حيث شوهدت السيارات تصول وتجول في الشوارع، رغم تسطير القوى الامنية محاضر ضبط في حق أصحابها.

واتخذ رئيس البلدية حسن دبوق قرارات صارمة بعدم التجوال وإقفال المحال التجارية في المدينة، حيث أقفلت شرطة البلدية مداخل المدينة ومنعت الدخول والخروج منها الا في الحالات الطارئة للحد من انتشار الفيروس.

ودعا دبوق المواطنين الى “احترام القوانين والتعبئة العامة والعمل بها حفاظا على السلامة العامة، لان فيروس كورونا ليس مزحة، فعلينا أن نكون على قدر المسؤولية كي لا نقع بالمحظور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام