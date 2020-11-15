البعثة الأممية إلى ليبيا تنفي تمديد جلسات الحوار الليبي المنعقدة في تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 18:46

البعثة الأممية إلى ليبيا تنفي تمديد جلسات الحوار الليبي المنعقدة في تونس

منذ 2 ساعة 15 November، 2020
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تونس - عربي وإقليمي

نفى الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان علم، تمديد جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في تونس.

وأكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علم، أن جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين ستختتم اليوم الأحد.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام أنه سيتم تمديد جلسات الحوار لإجراء مزيد من التنسيق والتوافق بين أعضاء الملتقى، ولمناقشة صيغة توافقية شاملة حول التوزيع الجغرافي للمناصب.

وانطلقت الاثنين الماضي، بضواحي العاصمة التونسية، المحادثات الليبية – الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وقد أبدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تفاؤلها بتحقيق نتائج إيجابية في المحادثات المرتقبة بين طرفي النزاع الليبي الرامية إلى التحضير للانتخابات العامة في البلاد، خاصة وأن هذه المحادثات تأتي بعد إعلان أطراف الصراع وقفا شاملا لإطلاق النار.

المصدر: روسيا اليوم

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