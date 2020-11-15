إدارة كوارث محافظة عكار: 21 إصابة جديدة و34 حالة شفاء

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة شفاء.

وتبعا لهذه المعطيات بات العدد التراكمي المسجل للمصابين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 2166 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 362 حالة.

أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم: 1767 حالة.

وحالات الحجر المنزلي 411 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

واستقر عدد الوفيات المسجلة على 40 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

هذا وقد توزعت الاصابات الجديدة المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات التالية:

عكار العتيقة 3، تلمعيان 3، القبيات 3، تلعباس الغربي 3، اكروم 2.

وإصابة واحدة في: القليعات، العماير، حلبا، ببنين، مشحا، قشلق، فنيدق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام